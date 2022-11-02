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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ СНИЗИЛИСЬ


17:29 02.11.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 ноября 2022 года снизило процентные ставки по кредитам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по новым кредитным договорам снижены:

«Лагодны» и «Рефинансирование» – до 18,84 % годовых (СР+6,84п.п.);

«Овердрафт» – до 17% годовых (СР+5п.п.);

«Яркая кредитка» – до 18,8% годовых;

«Дружная будоўля» – первый год 12% годовых (СР), начиная со второго года кредитования – 18,84% годовых (СР+6,84п.п.);

«Уласная маемасць» –до 18,84% годовых (СР+6,84п.п.).
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