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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЖИЛЬЯ «УЛАСНАЯ МАЁМАСЦЬ»
16:11 02.11.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило прием документов по программе кредитования «Уласная маёмасць», в рамках которой банк предоставляет кредиты на новое и вторичное жилье.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредиту «Уласная маёмасць» также можно рефинансировать ранее полученные кредиты на финансирование недвижимости.
Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная сумма финансирования - до 90% включительно от стоимости объекта недвижимости в пределах платежеспособности заявителя. При этом в случае рефинансирования она может достигать 150 тыс. рублей.
Размер процентной ставки составляет СР+6,84п.п. (18,84% годовых по состоянию на 1 ноября 2022 года). Обеспечением по кредиту может выступать поручительство физических лиц либо залог недвижимости в зависимости от суммы заимствования.
Кредит оформляется в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ. Рассмотрение документов, как правило, занимает до 3 дней.
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