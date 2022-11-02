ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило прием документов по программе кредитования «Уласная маёмасць», в рамках которой банк предоставляет кредиты на новое и вторичное жилье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредиту «Уласная маёмасць» также можно рефинансировать ранее полученные кредиты на финансирование недвижимости.

Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная сумма финансирования - до 90% включительно от стоимости объекта недвижимости в пределах платежеспособности заявителя. При этом в случае рефинансирования она может достигать 150 тыс. рублей.

Размер процентной ставки составляет СР+6,84п.п. (18,84% годовых по состоянию на 1 ноября 2022 года). Обеспечением по кредиту может выступать поручительство физических лиц либо залог недвижимости в зависимости от суммы заимствования.

Кредит оформляется в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ. Рассмотрение документов, как правило, занимает до 3 дней.