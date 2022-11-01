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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВНОВЬ ВЫДАВАЕМЫМ КРЕДИТАМ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЖЕНЫ
10:59 02.11.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 ноября 2022 года снизило ставки по всем вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная ставка по программе «Кредитный Cashalot», по кредитам на покупку квартиры, автомобиля, а также на потребительские нужды «Под потребности», начиная с седьмого месяца пользования, снижена более чем на 3% и составляет 18,84% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка).
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