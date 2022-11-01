В ОАО «Белинвестбанк» два раза снижена стоимость услуги по регистрации и сопровождению договоров, контрактов, соглашений и иных документов, на основании которых совершаются валютные операции на веб-портале Национального банка Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость услуги по регистрации или изменению валютного договора составляет 10,5 BYN + НДС; внесение информации об исполнении или исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору – 5,5 BYN + НДС.

С изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться здесь.

Сборник размеров платы (вознаграждений) можно найти по ссылке.