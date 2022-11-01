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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ СНИЖЕНА СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ
09:57 02.11.2022
В ОАО «Белинвестбанк» два раза снижена стоимость услуги по регистрации и сопровождению договоров, контрактов, соглашений и иных документов, на основании которых совершаются валютные операции на веб-портале Национального банка Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость услуги по регистрации или изменению валютного договора составляет 10,5 BYN + НДС; внесение информации об исполнении или исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору – 5,5 BYN + НДС.
С изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться здесь.
Сборник размеров платы (вознаграждений) можно найти по ссылке.
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