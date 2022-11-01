С 1 ноября 2022 г. изменяются ставки по кредитным продуктам ОАО "СтатусБанк".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам "Удобный", "Овердрафт" и "Овердрафт зарплатный" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 18,84% годовых.

По кредиту "Ваши деньги комфорт" установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 16% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор", ООО "ИнДиЭсБай" или договора медицинского страхования).

По кредиту "Быстрые покупки" процентная ставка установлена в размере: 6 месяцев - 18%, 12 месяцев - 18,3%, 18 месяцев - 18,5%, 24 месяца - 18,6%, 30 месяцев - 18,7%, 36 месяцев - 18,84%.

По кредитному продукту "Ваши деньги" процентная ставка установлена в размере: 12 месяцев - 18%, 24 месяца - 18,5%, 36 месяцев - 18,84%.

По кредиту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка установлена в размере: первые 3 месяца - 17%, последующий период - 18,84%

По кредиту "Универсальный" процентная ставка устанавливается в размере 16% (с обязательным заключением договора на выбор заявителя с ООО "Теледоктор" или ООО "ИнДиЭсБай"). В иных случаях процентная ставка по договору - 18,84%.

Кроме того, по кредитному продукту "Универсальный" увеличена сумма кредита, предоставляемая без документального подтверждения дохода до 10 тыс. белорусских рублей. Для суммы свыше 10 тыс. рублей необходимо документарное подтверждение дохода.

С 1 ноября доступен новый кредитный продукт "Быстрые покупки BY" для приобретения товаров отечественного производства. Срок - от 6 до 36 месяцев, до 10 тыс. белорусских рублей, без первоначального взноса, с процентной ставкой 18,84%.