БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЛАТЕЖАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ

17:26 01.11.2022 ЗАО «Цептер Банк» открыло горячую линия по международным платежам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, горячая линия действует не только для клиентов «Цептер Банка», но и для всех, кто испытывает сложности с международными платежами в других банках. Специалисты банка помогут правильно подобрать маршрут платежа. Позвонить на горячую линию можно с 09:00 до 17:00 (понедельник-четверг) и с 09:00 до 16:00 (пятница) по номеру телефона (+375-44) 557-17-40.