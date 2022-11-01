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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЛАТЕЖАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ
17:26 01.11.2022
ЗАО «Цептер Банк» открыло горячую линия по международным платежам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, горячая линия действует не только для клиентов «Цептер Банка», но и для всех, кто испытывает сложности с международными платежами в других банках.
Специалисты банка помогут правильно подобрать маршрут платежа.
Позвонить на горячую линию можно с 09:00 до 17:00 (понедельник-четверг) и с 09:00 до 16:00 (пятница) по номеру телефона (+375-44) 557-17-40.
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