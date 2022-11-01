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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ


16:50 01.11.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» снизило процентные ставки по ранее заключенным кредитным договорам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентные ставки снижены как по потребительским кредитам (овердрафтам), по которым на сегодня ставки превышают 20% годовых, так и по кредитам на финансирование недвижимости в рамках системы строительных сбережений, по которым размер процентной ставки определен исходя из средневзвешенной ставки рефинансирования НБ, увеличенной на 1 п.п. и превышает 19,5% годовых.

Кроме того, до 10% годовых снижена процентная ставка в течение грейс-периода, установленного кредитным договором по автокредитам на GEELY, в случае если в течение указанного периода процентная ставка превышала 10% годовых.

Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка, в качестве которого выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.
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