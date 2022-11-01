БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:25 01.11.2022 ОАО «Сбер Банк» с 1 ноября 2022 года возобновляет предоставление отдельных онлайн-сервисов для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, возобновляются открытие в Сбербанк Онлайн текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте и сервис «Копилка» в белорусских и российских рублях.