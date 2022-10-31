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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
13:09 01.11.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 ноября 2022 года изменяет некоторые тарифы по операциям юридических лиц и предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижен размер вознаграждения за услуги по регистрации валютного договора и представлению информации об изменении, исполнении валютного договора банком на веб-портал Национального банка Беларуси.
Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 1 ноября 2022 года, можно ознакомиться на сайте банка.
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