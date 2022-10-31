ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 ноября 2022 года изменяет некоторые тарифы по операциям юридических лиц и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижен размер вознаграждения за услуги по регистрации валютного договора и представлению информации об изменении, исполнении валютного договора банком на веб-портал Национального банка Беларуси.

Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 1 ноября 2022 года, можно ознакомиться на сайте банка.