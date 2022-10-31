ОАО «Банк развития Республики Беларусь» приняло решение о снижении на 3% ставок по четырем кредитам для малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, эта мера направлена на повышение доступности долгосрочных кредитных ресурсов, предоставляемых Банком развития на срок до 5,5 лет (в зависимости от продукта) для развития бизнеса.

Теперь субъекты МСП могут получить у банков-партнеров кредиты на более выгодных условиях. В рамках продукта «Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства» предлагаются кредитные ресурсы со ставкой не более 12,5% годовых, «Поддержка импортозамещения» – не более 11%, «Поддержка стартап-компаний» и «Поддержка женского предпринимательства» – не более 11,5%.

Банк развития также продолжает финансирование малого и среднего бизнеса через банки-партнеры по следующим кредитным продуктам: «Стабилизационный» – не более чем под 7,5% годовых, «Поддержка предприятий сферы торговли и услуг» – не более 16,5%, «Поддержка экспорта» – не более 14%. В рамках продуктов «Поддержка социального предпринимательства», «Поддержка регионов», «Поддержка экологических проектов» и «Поддержка юго-восточных регионов и Орши» процентная ставка составляет не более 9% годовых.