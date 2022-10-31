Активы белорусских банков на 1 сентября 2022 г. составили 99,6 млрд рублей, уменьшившись за август 2022 г. на 741,3 млн рублей. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка.

Согласно информации, отношение среднего объема активов банков к ВВП в августе 2022 г. составило 52,9%.

Требования банков и Банка развития к экономике за август 2022 г. уменьшились на 1,6 млрд рублей, или на 2,1%.

Требования в национальной валюте увеличились на 309,1 млн рублей, или на 0,7%, требования в иностранной валюте - уменьшились на 1,9 млрд рублей, или на 5,7% (в долларовом эквиваленте требования в иностранной валюте за август 2022 г. уменьшились на $449,4 млн).

В структуре активов банков на 1 сентября 2022 г. относительно 1 сентября 2021 г. отмечается рост доли требований к Национальному банку и доли требований к нерезидентам. В то же время уменьшилась доля требований к субъектам хозяйствования-резидентам, доля требований к органам государственного управления и доля требований к физическим лицам.

В структуре пассивов банков по состоянию на 1 сентября 2022 г. по сравнению с данными на 1 сентября 2021 г. наблюдалось увеличение доли собственного капитала банков и доли средств органов государственного управления. В то же время уменьшилась доля средств нерезидентов и доля средств физических лиц.