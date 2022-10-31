ОАО «Белинвестбанк» с 1 ноября 2022 года снижает процентные ставки по ранее выданным потребительским кредитам, оформленным в виде возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки по таким кредитам уменьшатся до 18,84% годовых. Изменения затронут также и кредиты на недвижимость, оформленные в период с 1 марта по 31 октября 2022 года.

В частности, процентные ставки могут быть снижены по ранее выданным потребительским кредитам, оформленным до 1 ноября 2022 года в виде возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии. Ставка по ним устанавливается в размере не более 18,84% годовых при условии, что на 1 ноября 2022 года:

не истек срок предоставления кредита, предусмотренный договором;

в полном объеме не использован максимальный лимит денежных средств, предоставляемых кредитополучателю в соответствии с договором;

максимальный размер процентной ставки за пользование кредитом, предусмотренный договором, превышает 18,84% годовых.

Например, это могут быть долгосрочные или краткосрочные овердрафты либо «Личный выбор», выданный на кредитную карточку. Исключением является лишь кредитный продукт «Всегда под рукой», так как в его рамках предусмотрены более лояльные условия, в зависимости от сроков его использования.

Чтобы новая процентная ставка по договору начала действовать, необходимо либо совершить какую-либо оплату – например, погасить выставленные проценты или сумму основного долга, либо воспользоваться кредитными средствами.

В случае, если оформленный кредит на потребительские нужды (овердрафт) не подходит под описанные выше условия, можно обратиться в ближайший офис банка и написать заявление об уменьшении процентной ставки по действующему договору. Таким же образом можно снизить процентные ставки по кредитам, выданным в период с 1 марта по 31 октября 2022 года на строительство и покупку недвижимости – ее размер также будет уменьшен до 18,84% годовых.