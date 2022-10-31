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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ МСИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ PRIOR ONLINE ВОССТАНОВЛЕНА
16:49 31.10.2022
Возможность регистрации новых клиентов через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) в мобильном приложении Prior Online восстановлена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, для корректной работы необходимо обновить приложение до последней версии.
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