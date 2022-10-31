БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ МСИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ PRIOR ONLINE ВОССТАНОВЛЕНА

16:49 31.10.2022 Возможность регистрации новых клиентов через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) в мобильном приложении Prior Online восстановлена. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, для корректной работы необходимо обновить приложение до последней версии.