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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:39 31.10.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) повысило процентные ставки по отдельным безотзывным депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки по продуктам увеличены на 8,2-8,4%.
Увеличение ставок коснулось безотзывных оффлайн-депозитов в белорусских рублях «Мои условия» при размещении денежных средств на сроки 367-457 дней, «СуперСемь» при размещении на 399 дней, «Гостеприимный» сроком на 395 дней, условного безотзывного депозита «Подушка безопасности» при размещении на 395 дней. Процентная ставка по данным депозитам составит 16,00% годовых.
Аналогичная ставка будет действовать при открытии онлайн-депозитов «ВТБ-Enter» сроком размещения 395 дней и «СуперСемь-онлайн» на 399 дней.
Изменения касаются договоров, заключенных с 27 октября 2022 года, уточнили в банке.
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