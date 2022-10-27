ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) повысило процентные ставки по отдельным безотзывным депозитам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки по продуктам увеличены на 8,2-8,4%.

Увеличение ставок коснулось безотзывных оффлайн-депозитов в белорусских рублях «Мои условия» при размещении денежных средств на сроки 367-457 дней, «СуперСемь» при размещении на 399 дней, «Гостеприимный» сроком на 395 дней, условного безотзывного депозита «Подушка безопасности» при размещении на 395 дней. Процентная ставка по данным депозитам составит 16,00% годовых.

Аналогичная ставка будет действовать при открытии онлайн-депозитов «ВТБ-Enter» сроком размещения 395 дней и «СуперСемь-онлайн» на 399 дней.

Изменения касаются договоров, заключенных с 27 октября 2022 года, уточнили в банке.