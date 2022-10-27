3 ноября 2022 г. в обращение выпускается золотая слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» номиналом 50 рублей и тиражом 5000 штук. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 394 от 19 октября 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выпущенная в обращение слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.