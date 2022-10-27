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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ 3 НОЯБРЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ЗОЛОТУЮ СЛИТКОВУЮ МОНЕТУ «СЛАВЯНКА»
09:48 31.10.2022
3 ноября 2022 г. в обращение выпускается золотая слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» номиналом 50 рублей и тиражом 5000 штук. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 394 от 19 октября 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выпущенная в обращение слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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