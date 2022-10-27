БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КРЕДИТЫ

15:18 28.10.2022 «Приорбанк» ОАО с 28 октября 2022 года прекращает прием заявок на электронные кредиты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прекращается прием заявок в рамках Электронных кредитов «Проще.net» и «Просто Покупки».