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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КРЕДИТЫ
15:18 28.10.2022
«Приорбанк» ОАО с 28 октября 2022 года прекращает прием заявок на электронные кредиты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прекращается прием заявок в рамках Электронных кредитов «Проще.net» и «Просто Покупки».
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