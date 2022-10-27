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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ ДЛЯ ЮРЛИЦ В 2 РАЗА
09:40 28.10.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 1 ноября 2022 года вносит изменения в Перечень вознаграждений для юридических лиц – резидентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижаются на 50%тарифы по оказанию услуг по регистрации валютных договоров на веб-портале Национального банка Беларуси.
Теперь вознаграждение за предоставление услуги по регистрации, сопровождению валютных договоров на веб-портале регулятора составит 30 BYN, а заявление на регистрацию (изменение) обойдется в 10 BYN.
При этом вознаграждение за внесение информации об исполнении обязательств по валютному договору на веб-портале Нацбанка составит 5 BYN.
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