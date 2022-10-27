ЗАО «Цептер Банк» с 1 ноября 2022 года вносит изменения в Перечень вознаграждений для юридических лиц – резидентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижаются на 50%тарифы по оказанию услуг по регистрации валютных договоров на веб-портале Национального банка Беларуси.

Теперь вознаграждение за предоставление услуги по регистрации, сопровождению валютных договоров на веб-портале регулятора составит 30 BYN, а заявление на регистрацию (изменение) обойдется в 10 BYN.

При этом вознаграждение за внесение информации об исполнении обязательств по валютному договору на веб-портале Нацбанка составит 5 BYN.