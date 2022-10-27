Памятные монеты «Беларусбанк. 100 год» уже поступили в продажу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на аверсе монеты изображен логотип Беларусбанка, вписанный в один из элементов орнамента — «Узор багача», символизирующий в славянской мифологии образ урожая. В современной интерпретации — пожелание достатка и богатства. Узор продолжается на реверсе и дополняется логотипом 100-летия банка, а также юбилейным элементом в виде уходящей в бесконечность волны. Монета «Беларусбанк. 100 лет» продолжает серию юбилейных монет о банке «Беларусбанк. 80 лет» и «Беларусбанк. 90 лет».

Монеты выполнены ограниченным тиражом на РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан» качеством «пруф» - золотые и серебряные, «пруф-лайк» - медно-никелевые:

из золота 999 пробы 249 штук номиналом 50 рублей массой 7,78 г и диаметром 25 мм;

из серебра 925 пробы 1599 штук номиналом 20 рублей массой 33,63 г и диаметром 38,61 мм;

из медно-никелевого сплава 3399 штук номиналом 1 рубль массой 15 г и диаметром 33 мм.

Информацию о стоимости, а также наличии памятных монет в структурных подразделениях банка можно найти в разделе «Вклады и инвестиции» — «Продажа монет» воспользовавшись поиском «Подбор монет».