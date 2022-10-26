«Приорбанк» ОАО планирует закрыть свои отделения в Калинковичах и Волковыске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 31 октября 2022 года будет закрыт УРМ 401/1 в Калинковичах (ул. Фрунзе, 3), а с 8 ноября 2022 года — ЦБУ 603 в Волковыске (ул. Советская, 14).

Для совершения необходимых операций рекомендуется воспользоваться интернет-банком Prior Online и интернет-банком для бизнеса.