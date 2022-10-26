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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ СВОИ ОТДЕЛЕНИЯ В КАЛИНКОВИЧАХ И ВОЛКОВЫСКЕ
11:06 27.10.2022
«Приорбанк» ОАО планирует закрыть свои отделения в Калинковичах и Волковыске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 31 октября 2022 года будет закрыт УРМ 401/1 в Калинковичах (ул. Фрунзе, 3), а с 8 ноября 2022 года — ЦБУ 603 в Волковыске (ул. Советская, 14).
Для совершения необходимых операций рекомендуется воспользоваться интернет-банком Prior Online и интернет-банком для бизнеса.
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