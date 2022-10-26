ОАО «Белагропромбанк» снижает размер процентных ставок по кредитным договорам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с целью поддержки клиентов, заключивших кредитные договоры, дополнительные соглашения к договорам текущего (расчетного) банковского счета, содержащим условия овердрафтного кредитования в белорусских рублях, банк снижает размер процентных ставок по договорам, заключенным до 1 октября 2022 года, и устанавливает их с 27 октября:

в размере 22,01% годовых – по договорам, по которым размер процентов за пользование кредитом установлен в абсолютном значении и превышает 22,01% годовых;

в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 10,01 процентного пункта, – по договорам, по которым размер процентов установлен с применением ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, превышает размер ставки рефинансирования, увеличенной на 10,01 процентного пункта.

Дополнительные соглашения к договорам заключаются без посещения подразделений банка. При необходимости можно обратиться в подразделение банка с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору путем составления документа на бумажном носителе.

В том случае, если условия публичной оферты Белагропромбанка кредитополучателем не принимаются, необходимо обратиться в подразделение банка с письменным заявлением о непринятии условий публичной оферты.