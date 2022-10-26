БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ВЫДАЧА КРЕДИТА «ЦЕПТЕР КЛУБ»

17:57 26.10.2022 ЗАО «Цептер Банк» возобновляет действие кредитного продукта «Цептер Клуб» для приобретения товаров Zepter без первоначального взноса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит выдается в белорусских рублях сроком до 12 месяцев. Процентная ставка - 4,99% годовых. Минимальная сумма кредита – 500 белорусских рублей, максимальная сумма – 5000 белорусских рублей. Обязательными условиями являются: минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя не менее 500 белорусских рублей; возраст не менее 21 года на дату оформления заявления-анкеты на получение кредита; постоянная регистрация на территории Беларуси; стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев (кроме пенсионеров).