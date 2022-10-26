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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ВЫДАЧА КРЕДИТА «ЦЕПТЕР КЛУБ»
17:57 26.10.2022
ЗАО «Цептер Банк» возобновляет действие кредитного продукта «Цептер Клуб» для приобретения товаров Zepter без первоначального взноса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит выдается в белорусских рублях сроком до 12 месяцев. Процентная ставка - 4,99% годовых.
Минимальная сумма кредита – 500 белорусских рублей, максимальная сумма – 5000 белорусских рублей.
Обязательными условиями являются:
минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя не менее 500 белорусских рублей;
возраст не менее 21 года на дату оформления заявления-анкеты на получение кредита;
постоянная регистрация на территории Беларуси;
стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев (кроме пенсионеров).
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