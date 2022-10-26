БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

WEB-ВЕРСИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ ОТ БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛА ЕЩЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ

16:37 26.10.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» для удобства работы с WEB-версией Интернет-Банка для юридических лиц улучшило функциональность последней. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, появилась возможность подписывать документы ОТР-кодом, работать с виджетом «Последние операции», формировать выписку по счету и использовать в ней фильтры.