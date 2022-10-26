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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДОСТАВИЛ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ


15:51 26.10.2022

Банк ВТБ (Беларусь) запустил новый кредитный продукт «На роднае», благодаря которому частные лица могут приобретать товары отечественного производства на специальных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентной ставки снижен и составляет 18,8% годовых. Оформить товар в кредит можно на сумму от 200 до 10 000 белорусских рублей сроком от 3 месяцев до 1 года.

Воспользоваться предложением можно в магазинах-партнерах банка, выбирая товары белорусских брендов: бытовую технику и электронику, сантехнику и керамику, мебель и товары для дома – все, что произведено в нашей стране. Особые условия приобретения отечественных товаров по сниженной процентной ставке действуют в магазинах, где находятся удаленные рабочие места ВТБ. Кредит можно оформить всего за несколько минут у специалиста банка. Внесение ежемесячных платежей в офисах и интернет-банке любого банка страны, в отделениях РУП «Белпочта», возможность досрочного погашения кредита в любой день – дополнительные удобства, предлагаемые банком по кредиту «На роднае».
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