БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

12:16 26.10.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 26 октября 2022 года изменяет ставки по вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному «Альфа-Вкладу» на 7 месяцев ставка составит 9%, на 13 месяцев — 13%, на 26 месяцев — 13%. По безотзывному депозиту «Альфа-Гранд» на 18 месяцев — 13%.