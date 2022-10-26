|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:16 26.10.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 26 октября 2022 года изменяет ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному «Альфа-Вкладу» на 7 месяцев ставка составит 9%, на 13 месяцев — 13%, на 26 месяцев — 13%.
По безотзывному депозиту «Альфа-Гранд» на 18 месяцев — 13%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
Курсы в банках
на 26.10.2022
Конвертация в банках
на 26.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте