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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:46 26.10.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 26 октября 2022 года изменяет ставки по некоторым депозитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер 180 дней» ставка составит 3,5% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR).
По депозиту «Цептер Лояльный 130 дней» ставка утверждена в размере 3,2% годовых (USD) и 2,4% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка - 3,0% годовых (USD) и 1,8% годовых (EUR).
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