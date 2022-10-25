БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:46 26.10.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 26 октября 2022 года изменяет ставки по некоторым депозитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер 180 дней» ставка составит 3,5% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR). По депозиту «Цептер Лояльный 130 дней» ставка утверждена в размере 3,2% годовых (USD) и 2,4% годовых (EUR). По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка - 3,0% годовых (USD) и 1,8% годовых (EUR).