Сбер Банк (Беларусь) с 25 октября запускает новый кредит «Красивый и Здоровый».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, этот кредит подойдет для самых разных ситуаций: поможет получить по-настоящему качественную стоматологическую помощь, оплатить нужные процедуры или операции в медицинских центрах (в том числе клиниках пластической хирургии) или просто восстановить силы и заняться своим здоровьем на отдыхе в санатории.

Кредит «Красивый и Здоровый» можно оформить на сумму от 500 до 7000 белорусских рублей сроком на пять лет по ставке 21% годовых. Для этого не нужно залога, поручителей или справки о доходах. И даже похода в офис Сбера: заявку можно оформить в приложении «СберБанк Онлайн» или на сайте банка всего за пару минут. Если вы еще не являетесь клиентом Сбера, то стать клиентом банка просто, необходимо пройти идентификацию в межбанковской системой идентификации (МСИ) и зарегистрироваться в системе «СберБанк Онлайн». Форму для заполнения заявки можно найти в разделе «Платежи» (пункт «Получить кредит») для web-версии и в разделе «Заказать продукт» (пункт «Получить кредит») — для приложения.

Когда заявка будет одобрена — а происходит это в кратчайшие сроки, — уведомление об этом придет на ваш телефон, а на счет — деньги. Если у вас нет карточек в Сбер Банке, сумма кредита будет зачислена на бесплатную виртуальную карту.

И еще одна приятная деталь — двухмесячные «кредитные каникулы»: в течение двух месяцев после оформления кредита вы сможете выплачивать банку только проценты, а основной долг начнете гасить позже.

Подробную информацию об условиях кредита «Красивый и Здоровый» можно получить в любом подразделении Сбер Банка, а также у специалистов Центра клиентской поддержки по единому номеру 148 в формате 24/7.