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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
11:58 25.10.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает физическим лицам оформить виртуальную дебетовую банковскую платежную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, карточка может быть выпущена к счету в белорусских рублях, долларах США или евро и оформляется без посещения офиса банка в мобильном приложении UP.
Срок действия карточки — 2 года.
Клиентам предоставлено право выпуска двух бесплатных карточек в каждой валюте.
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