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В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

11:58 25.10.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает физическим лицам оформить виртуальную дебетовую банковскую платежную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, карточка может быть выпущена к счету в белорусских рублях, долларах США или евро и оформляется без посещения офиса банка в мобильном приложении UP. Срок действия карточки — 2 года. Клиентам предоставлено право выпуска двух бесплатных карточек в каждой валюте.