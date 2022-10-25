ОАО "СтатусБанк" увеличило максимальную сумму по ряду кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 25 октября 2022 увеличилась максимальная сумма кредита до 10 тыс. белорусских рублей по продуктам "Ваши деньги", "Ваши деньги Лайт", "Ваши деньги комфорт", "Рассрочка", "Быстрые покупки", "Покупки лайт".

Срок кредитования по кредитному продукту на рефинансирование "Универсальный" с 25 октября 2022 г. увеличился до 48 месяцев.