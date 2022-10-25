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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И ПОЛОЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


09:55 25.10.2022

ОАО «Белагропромбанк», УО «Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой» и республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк Полоцкого государственного университета» подписали 20 октября 2022 г. соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участники подписания соглашения обменялись мнениями и идеями в ходе экскурсии по научно-техническим лабораториям и кафедрам университета.

Руководство университета подчеркнуло свою заинтересованность в создании и совершенствовании региональной инфраструктуры для развития и поддержки инновационного предпринимательства на базе Центров притяжения IGrow Белагропромбанка. В свою очередь представители банка выразили уверенность в том, что технологический потенциал университета, его научные и педагогические разработки могут лечь в основу новых проектов в сфере бизнес-образования и инновационного предпринимательства.

«В процессе деятельности по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионах мы не раз сталкивались с вопросами и вызовами, которые эффективно решаются только в ходе совместной работы всех заинтересованных сторон. Наша главная задача в рамках заключаемых соглашений – предоставить действующим и будущим предпринимателям все доступные возможности и ресурсы: от государственных субсидий и банковских кредитов – до менторской поддержки и консультаций со стороны экспертов в различных сферах предпринимательства и инноваций», - сказал начальник Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак.

Он подчеркнул важность совместной работы всех заинтересованных в развитии инновационного предпринимательства сторон: банков, технопарков, региональных властей, университетов:

Напомним, за 2022 год Белагропромбанк подписал ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере поддержки предпринимательства, развитии бизнес-образования и стартап-движения: с Полесским университетом, Могилевским облисполкомом, Белорусским государственным экономическим университетом, Гомельским облисполкомом, Белорусским союзом женщин, Минским горисполкомом и др. В настоящее время в число партнеров банка входит порядка 80 организаций и учреждений по всей стране. Подписанные соглашения позволят на практике решать проблемы и вызовы региональных стартапов в рамках долгосрочной стратегии банка по развитию региональной экономики.
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