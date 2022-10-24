БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СВЯЗЬ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ VISA В БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВЛЕНА

14:38 24.10.2022 ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) сообщило о восстановлении связи с платежной системой VISА. «24 октября 2022 г. с 10:23 до 13:52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме», - говорится в сообщении БПЦ. БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.