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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СВЯЗЬ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ VISA В БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВЛЕНА
14:38 24.10.2022
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) сообщило о восстановлении связи с платежной системой VISА.
«24 октября 2022 г. с 10:23 до 13:52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме», - говорится в сообщении БПЦ.
БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.
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