БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПЦ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛ О ПОТЕРЕ СВЯЗИ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ VISA

13:23 24.10.2022 ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) сообщило о потере связи с международной платежной системой VISA. «<...> в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA. Специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки», - говорится в сообщении БПЦ. БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.