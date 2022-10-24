Лукашенко начал рабочую неделю с обсуждения ситуации в банковской сфере, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, на доклад были приглашены председатель правления Национального банка Павел Каллаур, первый вице-премьер Николай Снопков и ряд других чиновников.

Лукашенко поставил ряд вопросов и предложил обсудить широкий спектр тем. Они касаются работы банковской системы в условиях санкционного давления, обеспечения расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям, сотрудничества с банками в Азии - регионе, который сейчас активно развивается и занимает все более значимое место в мире. Вынесенные на обсуждение вопросы также касаются поддержки работы реального сектора экономики, доступности кредитных ресурсов, инфляции, участия банковской системы в реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией.

Лукашенко напомнил, что в отношении Беларуси были введены беспрецедентные санкции.

"Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе - мы выдержали эти санкции. Но, как я говорил, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Первый вопрос: как банковская система реагировала на это беспрецедентное агрессивное санкционное давление, как была мобилизована банковская система?", - поинтересовался Лукашенко.