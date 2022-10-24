Делегация ОАО «Белинвестбанк» во главе с председателем правления Олегом Козаредовым приняла участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России», который прошел 20-22 октября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выход на международные рынки и определение экспортных ниш, налаживание контактов и поиск новых деловых партнеров, гибкость и адаптивность в стремительно меняющихся условиях - таковы тренды современного бизнеса, которые обсуждали эксперты в рамках мероприятия.

«Меры поддержки экспортеров и механизмы внешнеэкономического взаимодействия в условиях нынешних геополитических реалий – важнейшие темы, которые сегодня волнуют бизнес. И именно на них сделан акцент на форуме. Все эти темы актуальны для нас и для наших клиентов, которые планируют масштабировать свой бизнес за счет выхода на экспорт и поиска новых партнеров в части критического импорта, – отметил Олег Козаредов. – Наша задача, как одного из крупнейших банков страны, обеспечить клиентам и партнерам возможности для реализации их проектов, а этому, безусловно, будет способствовать и расширение круга наших деловых контактов».

Московский форум, по оценкам экспертов, стал главным событием года для предпринимательского сообщества стран постсоветского пространства и не только. Программа форума включает около 40 мероприятий, среди которых пленарные дискуссии и практикумы для предпринимателей. Все они объединены по ключевым направлениям: поддержка бизнеса, география экспорта, цифровые решения, международный диалог, технологии сбыта, аналитика и финансы.

Топ-менеджеры Белинвестбанка посетили профильные деловые мероприятия. Кроме того, в рамках форума состоялся ряд индивидуальных бизнес-встреч с потенциальными и действующими партнерами банка, среди которых представители Российского экспортного центра (РЭЦ).

Параллельно с деловой программой представители банка посетили масштабную иммерсивную выставку, на которой представлены передовые технологии и продукция в различных сферах от промышленности и транспорта до Healthtech и ESG.