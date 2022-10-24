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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
CБЕР БАНК ПРЕКРАТИЛ ПРОДАЖУ АТТЕСТОВАННЫХ БРИЛЛИАНТОВ
09:46 24.10.2022
ОАО «Cбер Банк» прекратило продажу аттестованных бриллиантов.
«<...> с 17 октября 2022 года прекращено проведение операций продаж аттестованных бриллиантов в ОАО «Сбер Банк», - говорится в сообщении финучреждения.
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