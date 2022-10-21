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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ МСП В 2022 ГОДУ
13:46 21.10.2022
Постановлением Совета министров и Национального банка № 712/23 от 19 октября 2022 г. установлен лимит выдачи банковских гарантий.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит выдаваемых ОАО «Банк развития Республики Беларусь» банковских гарантий на цели оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг), на 2022 год установлен в сумме 10 млн рублей.
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