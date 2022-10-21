БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛИ ЛИМИТ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ МСП В 2022 ГОДУ

13:46 21.10.2022 Постановлением Совета министров и Национального банка № 712/23 от 19 октября 2022 г. установлен лимит выдачи банковских гарантий. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит выдаваемых ОАО «Банк развития Республики Беларусь» банковских гарантий на цели оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг), на 2022 год установлен в сумме 10 млн рублей.