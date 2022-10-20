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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ МСП
11:37 21.10.2022
ОАО «Технобанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» заключили соглашение о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в т пресс-службе Технобанка, частные компании получат доступ к кредитным средствам по ставкам от 7,5% годовых в белорусских рублях сроком до 5 лет.
Условия соглашения предусматривают финансирование как действующих субъектов хозяйствования, так и вновь созданных организаций или индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность менее одного года с момента регистрации.
Средства программы предоставляются компаниям с численностью сотрудников до 250 человек и годовым объемом выручки до 35 млн белорусских рублей.
Компании могут направить кредитные средства на: финансирование проектов связанных с приобретением, реконструкцией, строительством, капитальным ремонтом основных средств для производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг торговой деятельности; пополнение оборотных средств; приобретение нематериальных активов (патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы).
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