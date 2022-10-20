ОАО «Технобанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» заключили соглашение о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в т пресс-службе Технобанка, частные компании получат доступ к кредитным средствам по ставкам от 7,5% годовых в белорусских рублях сроком до 5 лет.

Условия соглашения предусматривают финансирование как действующих субъектов хозяйствования, так и вновь созданных организаций или индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность менее одного года с момента регистрации.

Средства программы предоставляются компаниям с численностью сотрудников до 250 человек и годовым объемом выручки до 35 млн белорусских рублей.

Компании могут направить кредитные средства на: финансирование проектов связанных с приобретением, реконструкцией, строительством, капитальным ремонтом основных средств для производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг торговой деятельности; пополнение оборотных средств; приобретение нематериальных активов (патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы).