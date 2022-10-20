ОАО «Белгазпромбанк» в рамках программ потребительского кредитования с 25 октября 2022 года снижает ставки до 22,01% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение действует по договорам физических лиц в рамках программ потребительского кредитования, условиями которых в настоящее время размер процентов превышает 22,01% годовых.

Клиенты банка, заключившие:

договоры об использовании карточки, содержащие условия овердрафтного кредитования и договоры об использовании карточки (с овердрафтом), в рамках программ кредитования «VIP», «Зарплатная VIP», «Зарплатная», «Онлайн-кредит», «ON-кредит», «Под потребности», «Быстрые деньги» и «Наш клиент»,

договоры об использовании карточки (с овердрафтом), в рамках программы кредитования «Кредитный Cashalot», заключенные до 1 сентября 2022 года,

кредитные договоры на приобретение автомобилей в рамках программ кредитования «Автомобиль от дилера» и «Автомобиль с пробегом»,

могут ознакомиться с текстом соответствующего дополнительного соглашения к договору об уменьшении размера процентов за пользование кредитом (публичная оферта) здесь.