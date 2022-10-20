БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ МОЖНО БУДЕТ ОФОРМИТЬ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ»

17:56 20.10.2022 Льготный кредит на белорусские товары можно будет оформить в ЗАО «Банк «Решение». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 24 октября появится возможность оформить кредит «Стабильный» у партнеров банка на товары отечественного производства по ставке 14% годовых.