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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРОДЛЕВАЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП
16:35 20.10.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» продлевает приостановление пополнения некоторых депозитов юридических лиц и ИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по 20 ноября 2022 года продлевается приостановление пополнения срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по действующим депозитным договорам, в том числе заключенным online, ставка по которым превышает: в USD/EUR – 4% годовых; в BYN - 8% годовых.
По остальным вкладам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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