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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОДУКТА «КУПЛЯЙ!ВУ»
13:57 20.10.2022
ОАО «Технобанк» с 20 октября 2022 года возобновляет рассмотрение заявок на кредитование физических лиц в рамках продукта «Купляй!ВУ».
С более подробной информацией о кредитном продукте можно ознакомиться на сайте банка.
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