БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОДУКТА «КУПЛЯЙ!ВУ»

13:57 20.10.2022 ОАО «Технобанк» с 20 октября 2022 года возобновляет рассмотрение заявок на кредитование физических лиц в рамках продукта «Купляй!ВУ». С более подробной информацией о кредитном продукте можно ознакомиться на сайте банка.