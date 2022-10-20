ОАО «Белорусский народный банк предлагает новый срочный безотзывный вклад «Фикс» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его особенность не только в повышенной ставке, но и зафиксированных параметрах.

В частности, вклад «Фикс» открывается на 16 месяцев. На него можно положить сумму от 1000 до 16 000 BYN и вплоть до 240 дней перед его закрытием пополнять вклад до максимальной суммы. Ставка – 16%.

При этом клиент может иметь только один вклад «Фикс».