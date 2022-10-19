ЗАО «БТА Банк» вводит ограничение на количество платежных карточек, выдаваемых физическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по продуктам Cashyou одно физическое лицо сможет открыть не более трех счетов, к каждому из которых можно получить только одну карточку.

При этом выпущенные к каждому счету карточки должны быть различного типа (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum).

По остальным продуктам каждое физическое лицо имеет право открыть не более одного счета в разрезе видов валют и в рамках одного вида продукта.

Кроме того, будет ограничена выдача карточек Visa Platinum: не более двух карточек одному физическому лицу (основная и/или дополнительная) вне зависимости от видов продуктов и количества открытых счетов (отметим, в расчет не принимаются карточки Visa Platinum, открытые в рамках зарплатных проектов).