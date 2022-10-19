|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ВВОДИТСЯ В БТА БАНКЕ
11:43 20.10.2022
ЗАО «БТА Банк» вводит ограничение на количество платежных карточек, выдаваемых физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по продуктам Cashyou одно физическое лицо сможет открыть не более трех счетов, к каждому из которых можно получить только одну карточку.
При этом выпущенные к каждому счету карточки должны быть различного типа (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum).
По остальным продуктам каждое физическое лицо имеет право открыть не более одного счета в разрезе видов валют и в рамках одного вида продукта.
Кроме того, будет ограничена выдача карточек Visa Platinum: не более двух карточек одному физическому лицу (основная и/или дополнительная) вне зависимости от видов продуктов и количества открытых счетов (отметим, в расчет не принимаются карточки Visa Platinum, открытые в рамках зарплатных проектов).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2022
Курсы в банках
на 20.10.2022
Конвертация в банках
на 20.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте