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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК НАЧИНАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ТРЕХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


10:46 20.10.2022

С 20 октября начинается размещение трех новых выпусков (№ 246, 247, 248) документарных облигаций ОАО «АСБ Беларусбанк» на предъявителя для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, номинал одной облигации составляет: 246-го выпуска – 300 белорусских рублей; 247-го выпуска – 1000 белорусских рублей; 248-го выпуска – 3000 белорусских рублей.

Ставка дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси (с учетом ее изменения), увеличенной на 2,2% (на сегодня — 14,2% годовых).

Срок обращения облигаций составляет 13 месяцев, а дата начала погашения — 20 ноября 2023 года. В эту дату одновременно будут выплачены номинал облигации и сумма дохода по ней. Узнать подробности можно здесь.

Напомним, доходы по облигациям не облагаются подоходным налогом.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года в системе «Интернет-банкинг» Беларусбанка размещаются бездокументарные облигации собственной эмиссии банка 245-ого выпуска (Интернет-облигации) для физических лиц.

Номинал одной облигации - 1000 белорусских рублей, количество для покупки не ограничено. Ставка дохода установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 процентных пункта (на сегодня — 16 % годовых).
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