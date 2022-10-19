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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ «ВАШИ ДЕНЬГИ»
09:48 20.10.2022
ОАО «СтатусБанк» С 20 октября 2022 года изменяет условия кредитного продукта "Ваши деньги".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер годовых процентов снижается до 19% при сроке кредитования 12 месяцев, до 19,50% при сроке кредитования 24 месяца и до 19,90% при сроке кредитования 36 месяцев.
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