БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ «ВАШИ ДЕНЬГИ»

09:48 20.10.2022 ОАО «СтатусБанк» С 20 октября 2022 года изменяет условия кредитного продукта "Ваши деньги". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер годовых процентов снижается до 19% при сроке кредитования 12 месяцев, до 19,50% при сроке кредитования 24 месяца и до 19,90% при сроке кредитования 36 месяцев.