Картами Mastercard ЗАО «Альфа-Банк» снова можно рассчитаться на Aliexpress.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, специалистам удалось устранить неполадки: все это время собиралась информация о проблемных кейсах, вместе с коллегами из Mastercard и Aliexpress эти данные анализировались. В итоге удалось восстановить возможность оплаты.

Оплатить покупки можно как по реквизитам карты, так и при помощи токена.