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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТАМИ MASTERCARD АЛЬФА БАНКА СНОВА МОЖНО РАССЧИТАТЬСЯ НА ALIEXPRESS
11:19 19.10.2022
Картами Mastercard ЗАО «Альфа-Банк» снова можно рассчитаться на Aliexpress.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, специалистам удалось устранить неполадки: все это время собиралась информация о проблемных кейсах, вместе с коллегами из Mastercard и Aliexpress эти данные анализировались. В итоге удалось восстановить возможность оплаты.
Оплатить покупки можно как по реквизитам карты, так и при помощи токена.
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