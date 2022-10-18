|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ШЧОДРЫ»
09:58 19.10.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет ставки по вкладу «Шчодры».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 19 октября 2022 года процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочных вкладов (депозитов) «Шчодры» изменяются до 16% годовых в белорусских рублях в зависимости от срока размещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
Курсы в банках
на 19.10.2022
Конвертация в банках
на 19.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте