БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ШЧОДРЫ»

09:58 19.10.2022 ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет ставки по вкладу «Шчодры». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 19 октября 2022 года процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочных вкладов (депозитов) «Шчодры» изменяются до 16% годовых в белорусских рублях в зависимости от срока размещения.