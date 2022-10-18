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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА
14:58 18.10.2022
Национальный банк Беларуси существенно снизил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на ноябрь 2022 г.
Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 17,39 годовых (в октябре - 20,21%).
Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в ноябре составит 18,84% (в октябре - 22,01% годовых).
Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.
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