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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА


14:58 18.10.2022

Национальный банк Беларуси существенно снизил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на ноябрь 2022 г.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 17,39 годовых (в октябре - 20,21%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в ноябре составит 18,84% (в октябре - 22,01% годовых).

Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.
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