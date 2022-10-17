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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРИСОЕДИНИТСЯ К КОДЕКСУ ЭТИКИ В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА


11:49 18.10.2022

Сбер Банк (Беларусь) присоединится к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этим шагом демонстрируется готовность финансового учреждения следовать принципам, которые сформулировали и приняли для себя ведущие компании и научно-исследовательские организации, которые разрабатывают и внедряют в своей практике решения, основанные на AI-технологиях.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта — документ, разработанный и принятый в октябре 2021 года российским Альянсом в сфере искусственного интеллекта совместно с академическим сообществом. Эта структура объединяет технологические компании, которые совместными усилиями намерены способствовать развитию соответствующих технологий и их внедрению как в практическую деятельность бизнеса, так и в образование, научные исследования и другие сферы. Кодекс определяет принципы, на которых должно основываться развитие и использование искусственного интеллекта: человеко-ориентированный и гуманистический подход, безопасность работы с данными, ответственность за последствия применения искусственного интеллекта и др.

«Решения, основанные на использовании искусственного интеллекта, способны в буквальном смысле формировать новую реальность — и эта реальность затрагивает не только бизнес и сферу информационных технологий, но и повседневную жизнь. Сбер — банк, который активно развивает инновационные решения и собственное технологическое лидерство на финансовом рынке Беларуси. И присоединение к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта в полной мере отражает принципы, на которых мы строим это развитие», - прокомментировал директор Департамента управления корпоративными данными Сбер Банка Алексей Карнаухов.

Тему использования искусственного интеллекта в банковской сфере Сбер Банк продолжит в ходе работы XVIII Международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2022», который проходит в Минске 18-19 октября этого года. В рамках форума Алексей Карнаухов поделится опытом AI-трансформации белорусского Сбера, а его коллеги расскажут о различных технологических инновациях, которые уже сегодня стали частью повседневной практики банка: от лицевой биометрии при оказании розничных услуг в офисах Сбера до решений для повышения эффективности cash-цикла.
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