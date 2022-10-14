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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАТЕЖНЫМ ПРОГРАММНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ


13:07 17.10.2022

Национальный банк Беларуси постановлением № 342 от 13 сентября 2022 г. утвердил Правила осуществления операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, правила определяют порядок эмиссии (создания) платежного программного приложения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, а также порядок эмиссии (создания) иных платежных инструментов банками и эмитентами платежных инструментов, не являющимися банками.

В документе регламентирован порядок распространения платежного программного приложения и иных платежных инструментов, обязательные условия договоров, заключаемых поставщиками платежных услуг с пользователями.

Кроме того, правила определяют случаи и порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов, а также случаи, в которых пользователь имеет право требовать признания совершенной платежной операции неавторизованной.

Ожидается, что закрепленные в правилах положения позволят создать условия для конкуренции платежных инструментов на рынке страны, что будет способствовать снижению стоимости платежных услуг, повышению качества обслуживания их пользователей, сокращению издержек субъектов хозяйствования при приеме платежей за товары (работы, услуги) и увеличению доли розничных безналичных расчетов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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