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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСТАВНЫЙ ФОНД НКФО «ОПТИКУРС» УМЕНЬШИЛСЯ
10:50 17.10.2022
Общее собрание акционеров ЗАО «ОптиКурс» НКФО» приняло решение об уменьшении уставного фонда организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «ОптиКурс» НКФО», уставный фонд уменьшится до 5 млн белорусских рублей.
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