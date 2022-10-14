БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСТАВНЫЙ ФОНД НКФО «ОПТИКУРС» УМЕНЬШИЛСЯ

10:50 17.10.2022 Общее собрание акционеров ЗАО «ОптиКурс» НКФО» приняло решение об уменьшении уставного фонда организации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «ОптиКурс» НКФО», уставный фонд уменьшится до 5 млн белорусских рублей.